Цитата: Я лишь ставлю вопросы, потому что, не будучи медиком, просто не имею права навязывать другим свои окончательные суждения. Но очень хотелось бы со страниц газеты услышать мнения двух разных специалистов. Первого - лингвиста-айтишника, который не пожалел бы времени на выявление более достоверных сообщений и, наряду с ними, явных фейков, относящихся к ситуации с вакцинацией. Второго - медика, опытного, но желательно не чиновного, возможно, пенсионера, то есть такого, кто мог бы прикоснуться к реальности, не рискуя потерять работу.



Все значительно проще, еще не во всем мире убита наука и еще не все люди верят словам. Есть те, кто верит только фактам, они надеюсь смогут изобрести вакцину, а после этого смогут соотнести, от чего вреда меньше, от побочных эффектов или от болезни. Те люди, которые могут построить завод и произвести 7 млрд вакцины - имеют в своем штате достаточно специалистов, получающих миллионы долларов в год, за то, что узнают факты, методом наблюдения, а не лингвистики и гугления.



У крупных компаний есть целые армии людей, готовых для тестирования вакцины, врачи следят за их здоровьем годами и знают о их здоровье все, о чем только можно знать.



Ну и да, читайте не только чиновников, но и «медиков ученых», они давно об этом пишут, есть люди, которые писали о вирусах и бактериях, о прививках, еще до того, как это стало мейнстримом (Кох к пррмеру), есть те, кто пишет и сейчас.