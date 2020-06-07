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≡ Юрий БОНДАРЕНКО: Прививать или не прививать?		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Юрий БОНДАРЕНКО: Прививать или не прививать?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39031
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 07.06.20 - 10:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Казахстане и России бушуют дискуссии, касающиеся и нас, и всего мира. Дискуссии не абстрактные, потому что один из центральных вопросов - прививать или не прививать - вырисовывается буквально как вопрос жизни и смерти. Его острота усугубляется тем, что сотни и сотни миллионов людей, включая и нас с вами, становятся сейчас жертвами невиданного прежде по своим масштабам международного терроризма.
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§ Козлов я
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Прививать или не прививать?
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1353
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 07.06.20 - 10:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ Артем Марусич
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Прививать или не прививать?
Артем Марусич


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Сообщений: 165
Регистрация: 27.04.18
Отправлено: 07.06.20 - 12:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Я лично против использования юридических и административных дубинок в качестве медицинских аргументов.

«Лично» компании рискуют деньгами, вкладываясь в разработку вакцины, медики которые вас будут лечить - рискуют сесть допустив ошибку, государство уронив коллективный иммунитет рискует столкнуться с ужасными болезнями и тратить на их лечение огромные деньги.

Тут уж, кто платит тот и заказывает музыку.

Я бы предложил либеральный вариант, вы можете отказаться от прививки, но если вы заболеете (а стало быть подвергнете риску других), то вас ждет смертная казнь. Ну так, чтоб принимающий решение, хоть чем то отвечал перед остальными.

А на счет Индии и Африки - ну не все люди умеют в факт-чек, для этого и законы пишут.
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§ maxsaf
Юрий БОНДАРЕНКО: Прививать или не прививать?
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6962
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 07.06.20 - 12:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Артем Марусич:
то вас ждет смертная казнь

Ну это крутовато конечно, но разумное зерно есть. Можно к примеру предложить письменный отказ от вакцины и отказ от бесплатной мед. помощи - все на одном листке.
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§ elektron
Юрий БОНДАРЕНКО: Прививать или не прививать?
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5174
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 07.06.20 - 12:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
все на одном листке.

Ещё бы вероятность заражения окружающих включить.
;-)
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§ Артем Марусич
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Прививать или не прививать?
Артем Марусич


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 165
Регистрация: 27.04.18
Отправлено: 07.06.20 - 12:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Я лишь ставлю вопросы, потому что, не будучи медиком, просто не имею права навязывать другим свои окончательные суждения. Но очень хотелось бы со страниц газеты услышать мнения двух разных специалистов. Первого - лингвиста-айтишника, который не пожалел бы времени на выявление более достоверных сообщений и, наряду с ними, явных фейков, относящихся к ситуации с вакцинацией. Второго - медика, опытного, но желательно не чиновного, возможно, пенсионера, то есть такого, кто мог бы прикоснуться к реальности, не рискуя потерять работу.


Все значительно проще, еще не во всем мире убита наука и еще не все люди верят словам. Есть те, кто верит только фактам, они надеюсь смогут изобрести вакцину, а после этого смогут соотнести, от чего вреда меньше, от побочных эффектов или от болезни. Те люди, которые могут построить завод и произвести 7 млрд вакцины - имеют в своем штате достаточно специалистов, получающих миллионы долларов в год, за то, что узнают факты, методом наблюдения, а не лингвистики и гугления.

У крупных компаний есть целые армии людей, готовых для тестирования вакцины, врачи следят за их здоровьем годами и знают о их здоровье все, о чем только можно знать.

Ну и да, читайте не только чиновников, но и «медиков ученых», они давно об этом пишут, есть люди, которые писали о вирусах и бактериях, о прививках, еще до того, как это стало мейнстримом (Кох к пррмеру), есть те, кто пишет и сейчас.
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§ maxsaf
Юрий БОНДАРЕНКО: Прививать или не прививать?
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6962
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 07.06.20 - 12:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Ещё бы вероятность заражения окружающих включить.

Привитым - пофиг. На непривитых - пофиг. Других окружающих нет.
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§ elektron
Юрий БОНДАРЕНКО: Прививать или не прививать?
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5174
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 07.06.20 - 13:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Оно как бы и так. Только вот от гриппа есть прививка, но прививаются не все. И потом не привитые заражают привитых, в некоторых случаях. Но течение болезни, даже если и заразился привитый, протекает намного легче. Этих не привитых вообще отсортировывать и изолировать нужно. Пусть сами по себе отдельно болеют. Сколько заразы, от которых тысячи или миллионы могли умереть, истребили прививками? Но не до всех доходит.
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§ Артем Марусич
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Прививать или не прививать?
Артем Марусич


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 165
Регистрация: 27.04.18
Отправлено: 07.06.20 - 13:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Можно к примеру предложить письменный отказ от вакцины и отказ от бесплатной мед. помощи - все на одном листке.

Я естественно, немного загнул, но если от этого человека заразится и умрет мой близкий - я бы хотел какого-то существенного наказания, как минимум уголовного. Так как нет возможности доказать, от кого именно заразился пациент - не получится подобную статью разбить на части (сам заболел - год условно, заразил другого - год реально).

За заражение ВИЧ у нас дают до 8ми лет (он давно уже не смертелен), так что за COVID вполне себе давать 15-20. Вы же помните, что COVID (как и ВИЧ). Начался с одного человека? А если именно в вас COVID мутирует и станет более контагиозным и более смертельным? Фантастика конечно, но есть вероятность того, что судить к моменту осознания этого, будет уже некому.

Зачем рисковать? Проверять?
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§ maxsaf
Юрий БОНДАРЕНКО: Прививать или не прививать?
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6962
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 07.06.20 - 13:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Артем Марусич:
но если от этого человека заразится и умрет мой близкий

Значит близкий не был привит)
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* drakon
Юрий БОНДАРЕНКО: Прививать или не прививать?
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19355
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 07.06.20 - 13:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Других окружающих нет.

Мне вот - интересно.
Нас тут так много людей,на сайте.
Вот кто может - сказать.
У меня заразились к.вирусом,
вот такие - знакомые, родственники...
Думаю, что нету ни у кого, таких
знакомых,родственников.
Так кто же заражается?... :-o
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§ Артем Марусич
Юрий БОНДАРЕНКО: Прививать или не прививать?
Артем Марусич


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 165
Регистрация: 27.04.18
Отправлено: 07.06.20 - 13:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Значит близкий не был привит)

В моей голове мир не черный и белый, а приближен к реальному. Прививки часто имеют противопоказания, по возрасту к примеру, по состоянию здоровья, это раз. Два - не все вакцины работают на 100%. Даже те вакцины, которые защищают нашу популяцию от пандемий, локально на самом деле работают не на 100%, и оставляют возможность даже летального исхода.
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§ Артем Марусич
Юрий БОНДАРЕНКО: Прививать или не прививать?
Артем Марусич


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 165
Регистрация: 27.04.18
Отправлено: 07.06.20 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Мне вот - интересно. Нас тут так много людей,на сайте. Вот кто может - сказать. У меня заразились к.вирусом, вот такие - знакомые, родственники... Думаю, что нету ни у кого, таких знакомых,родственников. Так кто же заражается?...
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§ Козлов я
Юрий БОНДАРЕНКО: Прививать или не прививать?
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1353
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 07.06.20 - 13:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Вот кто может - сказать. У меня заразились к.вирусом, вот такие - знакомые, родственники... Думаю, что нету ни у кого, таких знакомых,родственников.

У меня есть. 25 мая от короновируса скончалась моя кума, жена одноклассника. Все симптомы классические,ИВЛ и т.д. Заразили в больнице во время реабилитации. В России. Это был шок для нас всех.
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