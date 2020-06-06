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≡ Места возможных митингов в Алматы и столице оцепила полиция, на подходах задерживают людей		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Места возможных митингов в Алматы и столице оцепила полиция, на подходах задерживают людей
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39028
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.06.20 - 13:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Нур-Султане и Алматы у места возможных митингов, к проведению которых призвали две оппозиционные группы, 6 июня утром прошли задержания. В центре Костаная сегодня тоже попытались собраться несколько человек на акцию протеста.
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§ Обликоморале
Re: Места возможных митингов в Алматы и столице оцепила полиция,...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7496
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 06.06.20 - 13:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
но в резолюции Европарламента названо «мирной оппозиционной организацией»

А при чем тут гейропарламет?
Каким Казахстан к нему боком?
Пускай и дальше окучивают Украину, тем более она стоит к ним аком.
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§ elektron
Места возможных митингов в Алматы и столице оцепила полиция, на подходах задерживают людей
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5168
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 06.06.20 - 14:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тоталитаризм имеет логичное своё кончание. :lol:
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§ Обликоморале
Re: Места возможных митингов в Алматы и столице оцепила полиция,...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7496
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 06.06.20 - 14:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Тоталитаризм

Не надо нам як внаУкраине 8-)
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§ Козлов я
Re: Места возможных митингов в Алматы и столице оцепила полиция,...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1348
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 06.06.20 - 14:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Не надо нам як внаУкраине
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§ Обликоморале
Места возможных митингов в Алматы и столице оцепила полиция, на подходах задерживают людей
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7496
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 06.06.20 - 14:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

В городах Германии, где на завтра запланированы протесты антифа, вдруг решили провести ремонт тротуаров. Просто совпадение.
Вот как так?
Пробей сам тему, тебе проще 8-)
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§ Обликоморале
Места возможных митингов в Алматы и столице оцепила полиция, на подходах задерживают людей
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7496
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 06.06.20 - 14:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:

Кличко? :lol:
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§ Козлов я
Re: Места возможных митингов в Алматы и столице оцепила полиция,...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1348
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 06.06.20 - 14:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Кличко?

На основании морфологического анализа и психологического портрета? :lol:
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§ elektron
Места возможных митингов в Алматы и столице оцепила полиция, на подходах задерживают людей
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5168
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 06.06.20 - 14:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Пробей сам тему, тебе проще

Не моё, пробивать. ;-) Верю на слово. 8-)
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§ Обликоморале
Места возможных митингов в Алматы и столице оцепила полиция, на подходах задерживают людей
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7496
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 06.06.20 - 14:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Не, просто интересно..тебе проще выдернуть больше информации об этом ))
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§ Обликоморале
Места возможных митингов в Алматы и столице оцепила полиция, на подходах задерживают людей
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7496
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 06.06.20 - 14:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
морфологического анализа и психологического портрета?

аха))
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§ elektron
Места возможных митингов в Алматы и столице оцепила полиция, на подходах задерживают людей
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5168
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 06.06.20 - 15:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Не, просто интересно..тебе проще выдернуть больше информации об этом ))

Да как то нет, не получается. Подождём до завтра.
Кстати, почему "ваши" до этого не додумались? :lol:
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§ elektron
Места возможных митингов в Алматы и столице оцепила полиция, на подходах задерживают людей
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5168
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 07.06.20 - 11:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале: Не, просто интересно..
Прошли протесты. тысячи людей вышли на акции протеста во многих городах Германии, выразить молчанием свою волю против расизма. Им тротуары были не нужны, без шествий обошлось. В Гамбурге, где за один час собралось 9000 вместо 525 зарегистрированных, было принято решение прекратить акцию из за корона кризиса. Как то так. тут
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