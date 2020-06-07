NG.kz Юрий БОНДАРЕНКО: Прививать или не прививать?



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 10:38 В Казахстане и России бушуют дискуссии, касающиеся и нас, и всего мира. Дискуссии не абстрактные, потому что один из центральных вопросов - прививать или не прививать - вырисовывается буквально как вопрос жизни и смерти. Его острота усугубляется тем, что сотни и сотни миллионов людей, включая и нас с вами, становятся сейчас жертвами невиданного прежде по своим масштабам международного терроризма.

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