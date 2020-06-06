сайлау курманов Re: «Дайте пройти людям в парк!» - С такими словами костанайцы... #30





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3814

Регистрация: 03.07.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 07:37 Банкир призывал вчера собираться на митинг перед акииатом. Местная активистка подруга моей знакомой , тоже активно агитировала и даже нам позвонила, но вчера мои дети приехали отца с днюхой поздравить. Кстати, приехавшие с юга, или как-то по-другому их нынче величать, они никогда не будут протестовать, потому что у них жизнь наладилось именно у нас, а там откуда они явились, узбекия, им там было плохо. Славяне тоже не пойдут , они душой и телом у северного соседа. Остальные на дачи уехали, автобусы битком забиты