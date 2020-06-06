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≡ «Дайте пройти людям в парк!» - С такими словами костанайцы попытались собраться на акцию протеста перед облакиматом		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
«Дайте пройти людям в парк!» - С такими словами костанайцы попытались собраться на акцию протеста перед облакиматом
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39028
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.06.20 - 14:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Утром Центральный сквер закрыли для прохода - проводилась дезинфекция. Ближе к полудню восемь женщин с двумя детьми стали громко возмущаться тем, что полицейские не пускали их на прогулку по парку.
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§ сайлау курманов
Re: «Дайте пройти людям в парк!» - С такими словами костанайцы...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3814
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 07.06.20 - 07:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Банкир призывал вчера собираться на митинг перед акииатом. Местная активистка подруга моей знакомой , тоже активно агитировала и даже нам позвонила, но вчера мои дети приехали отца с днюхой поздравить. Кстати, приехавшие с юга, или как-то по-другому их нынче величать, они никогда не будут протестовать, потому что у них жизнь наладилось именно у нас, а там откуда они явились, узбекия, им там было плохо. Славяне тоже не пойдут , они душой и телом у северного соседа. Остальные на дачи уехали, автобусы битком забиты
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§ таноми52
Re: «Дайте пройти людям в парк!» - С такими словами костанайцы...
таноми52


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Сообщений: 1799
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 07.06.20 - 09:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Одному "нелицеприятно", вторая "хуяг" - и всё, зафлудили новость случайно наткнувшиеся...




А это отношение к новости говорит о её характере ...
В каждом дворе многоквартирки, думается, часто возникают такие сходки истеричных гражданок. И вот кто-то вывел их озвучить свои "претензии"
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§ Сабыр
Re: «Дайте пройти людям в парк!» - С такими словами костанайцы...
Сабыр


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Сообщений: 369
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 07.06.20 - 10:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какая у нас трусливая власть. Аж стыдно за них! Тому нурике жить то осталось! Дай людям нормально пожить!
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