Цитата: Butch:

он понятия не имел будет ли это хорошо

Так по итогу не совсем понятно, хорошо получилось или так себе, просто мы привыкли, да и сравнить особо не с чем)) Как может может быть торнадо и извержение вулканов это хорошо? Или аппендикс. Откровенно говоря - туфта, многое при Разумном Создании можно было бы и поразумнее спроектировать. Ощущение, что либо состряпано на "отцепись", либо пущено на самотек, что и требовалось доказать