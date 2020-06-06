NG.kz В Казахстане с 3 по 5 июня выявили 687 бессимптомных носителей коронавируса



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 21:11 Разделение проводится для того, чтобы отражать ситуацию по количеству больных, которым требуется проведение симптоматического лечения. Кроме того, люди без клинических проявлений представляют большую эпидемиологическую угрозу для окружающих.

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