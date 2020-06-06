Цитата: Маркс:

"После этого стерлось и устарело его прежнее значение – беспристрастный, открытый. Но само слово не устарело, поскольку значение было переосмыслено на основе значений современных слов, прослеживающихся в его составе. Новое лексическое значение было сконструировано так: нелицеприятный – ‘неприятный лицом’ или ‘неприятный для лица’. Употребление в новом значении настолько распространилось, что теперь знания об истории этого слова можно считать энциклопедическими. Да, можно настаивать на том, что слово «нелицеприятный» употребляют неправильно, но в правильном значении оно не употребляется даже теми, кто на этом настаивает."

Ссылку на источник цитаты? Самому переделать фразу и поместить её в кавычки - дело нехитрое. Я не нашёл ни единого источника о перемене значения этого слова, а только лишь об ОШИБОЧНОМ значении "неприятный". Пока что словари не зафиксировали это значение как норму.



[Исправлено: Victor Yang, 06.06.2020 - 23:12]