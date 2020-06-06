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≡ В Казахстане с 3 по 5 июня выявили 687 бессимптомных носителей коронавируса		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Казахстане с 3 по 5 июня выявили 687 бессимптомных носителей коронавируса
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39026
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.06.20 - 21:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Разделение проводится для того, чтобы отражать ситуацию по количеству больных, которым требуется проведение симптоматического лечения. Кроме того, люди без клинических проявлений представляют большую эпидемиологическую угрозу для окружающих.
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§ Козлов я
Re: В Казахстане с 3 по 5 июня выявили 687 бессимптомных...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1346
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 06.06.20 - 21:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ electro
Re: В Казахстане с 3 по 5 июня выявили 687 бессимптомных...
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 222
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 06.06.20 - 21:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очередной выкидыш бредоносцев
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§ drakon
В Казахстане с 3 по 5 июня выявили 687 бессимптомных носителей коронавируса
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19350
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 06.06.20 - 21:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот почему, в Парк людей - не пускают.
Там бессимптомные - бродят... :lol: :-o
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§ Козлов я
В Казахстане с 3 по 5 июня выявили 687 бессимптомных носителей коронавируса
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1346
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 06.06.20 - 22:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Вот почему, в Парк людей - не пускают. Там бессимптомные - бродят...

Там на неведомых дорожках
Следы невиданных зверей...(с) :-o :lol:
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§ drakon
В Казахстане с 3 по 5 июня выявили 687 бессимптомных носителей коронавируса
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19350
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 06.06.20 - 22:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
Следы невиданных зверей...(с)

Избушка там на курьих ножках
Стоит без окон,без дверей... :lol: ;-)
А.С. Пушкин
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§ electro
В Казахстане с 3 по 5 июня выявили 687 бессимптомных носителей коронавируса
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 222
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 06.06.20 - 23:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Там чудеса, там леший бродит
(с)
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§ Козлов я
В Казахстане с 3 по 5 июня выявили 687 бессимптомных носителей коронавируса
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1346
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 06.06.20 - 23:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пока вроде все шло в тему,но вот русалка тут ни в одну строку... 8-)
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