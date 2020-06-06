Цитата: Victor Yang:

И это, товарищи журналисты! Слово "нелицеприятный" означает беспристрасьный, справедливый, объективный. Но ведь вы не это имели ввиду в статье?

Вы безнадежно устарели вместе со своим замечанием по поводу выкопанного из глубин истории значения данного слова:

"После этого стерлось и устарело его прежнее значение – беспристрастный, открытый. Но само слово не устарело, поскольку значение было переосмыслено на основе значений современных слов, прослеживающихся в его составе. Новое лексическое значение было сконструировано так: нелицеприятный – ‘неприятный лицом’ или ‘неприятный для лица’. Употребление в новом значении настолько распространилось, что теперь знания об истории этого слова можно считать энциклопедическими. Да, можно настаивать на том, что слово «нелицеприятный» употребляют неправильно, но в правильном значении оно не употребляется даже теми, кто на этом настаивает."