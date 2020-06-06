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§ NG.kz
Три случая COVID-19 выявлены в Житикаре и Костанае
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 39025
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.06.20 - 11:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Два случая были зарегистрированы в Житикаре, где коронавирусная инфекция подтвердилась у пенсионеров 1949 г. р. и 1952 г. р. ПЦР-анализы были взяты у них в связи с контактом с ранее заболевшими. В Костанае COVID-19 выявлен у ребенка 2018 г. р.
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§ Сергей kst
Re: Три случая COVID-19 выявлены в Житикаре и Костанае
Сергей kst


(Пользователи)
Сообщений: 37
Регистрация: 01.04.20
Отправлено: 06.06.20 - 11:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
2х годовалый ребенок с COVIDом.Ну а родители?Где они шорохались ,простите,что малыша заразили.
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§ Тот самый
Re: Три случая COVID-19 выявлены в Житикаре и Костанае
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 761
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 06.06.20 - 13:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей kst:
Где они шорохались


А что Вас удивляет? Авиа и ЖД-сообщение открыто, пассажиров тестировать перестали, хотя так нашли 10 человек. Так что 90%, что из столиц привезли.
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§ elektron
Три случая COVID-19 выявлены в Житикаре и Костанае
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5163
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 06.06.20 - 13:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да тут шарохатся где либо и не нужно. На прошлой недели в Гёппингене под Штутгартом, провели тесты на антитела у 6.800 челов, 8,8% имели антитела. А если всех проверить, то наверняка не менее 50% будет. Так что не так страшен чёрт, как его малюют. 8-)
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§ YESNO
Три случая COVID-19 выявлены в Житикаре и Костанае
YESNO


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 35
Регистрация: 22.05.12
Отправлено: 06.06.20 - 19:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
[video]https://youtu.be/o6R-zQgMV4A[/video]

[Исправлено: YESNO, 06.06.2020 - 19:04]
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