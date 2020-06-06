abaika95 «Дайте пройти людям в парк!» - С такими словами костанайцы попытались собраться на акцию протеста перед облакиматом #18





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4078

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:15 Цитата-/Нет, но Советником, к нему,пошёл бы.../









Советник по просрочке у него уже есть..Нечитайло))









Цитата-/Были только крики и нелицеприятные высказывания в адрес власти. Женщины грозились шествиями, будущими митингами и пикетами./







Скучно...

У нас не митинги а какие-то сходки старых друзей)

Власти культурно все перекрывают

Митингующие раз за разом культурно нарываются и кричат

В итоге все культурно расходятся)



Следующий митинг как правило будет в честь старого библиотекаря )



Совет властям,поставьте на площади мангалы,столы,лавочки

Завезите шашлычков,разрешите пить пиво на улице один день)





И этих митингующих,праздный гуляющий и веселящийся народ сам с площади выгонит) либо напоит)

И не надо будет спецназ тревожить ради бабулек)