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≡ «Дайте пройти людям в парк!» - С такими словами костанайцы попытались собраться на акцию протеста перед облакиматом		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
«Дайте пройти людям в парк!» - С такими словами костанайцы попытались собраться на акцию протеста перед облакиматом
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39025
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.06.20 - 14:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Утром Центральный сквер закрыли для прохода - проводилась дезинфекция. Ближе к полудню восемь женщин с двумя детьми стали громко возмущаться тем, что полицейские не пускали их на прогулку по парку.
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§ drakon
«Дайте пройти людям в парк!» - С такими словами костанайцы попытались собраться на акцию протеста перед облакиматом
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19348
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 06.06.20 - 17:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Вик, лично знаком?

Нет, но Советником, к нему,
пошёл бы... :lol: :oops: :-P
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§ URAL73
Re: «Дайте пройти людям в парк!» - С такими словами костанайцы...
URAL73


(Пользователи)
Сообщений: 3
Регистрация: 07.03.20
Отправлено: 06.06.20 - 17:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ах да, у нас же всё хорошо ! нет коррупции и власть любит народ. чё эти бабы недовольны? :-)
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§ Victor Yang
Re: «Дайте пройти людям в парк!» - С такими словами костанайцы...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12772
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 06.06.20 - 18:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Были только крики и нелицеприятные высказывания в адрес власти. Женщины грозились шествиями, будущими митингами и пикетами. 

У них основная цель - покричать.
И это, товарищи журналисты! Слово "нелицеприятный" означает беспристрасьный, справедливый, объективный. Но ведь вы не это имели ввиду в статье?
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§ abaika95
«Дайте пройти людям в парк!» - С такими словами костанайцы попытались собраться на акцию протеста перед облакиматом
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4078
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 06.06.20 - 18:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Нет, но Советником, к нему,пошёл бы.../




Советник по просрочке у него уже есть..Нечитайло))




Цитата-/Были только крики и нелицеприятные высказывания в адрес власти. Женщины грозились шествиями, будущими митингами и пикетами./



Скучно...
У нас не митинги а какие-то сходки старых друзей)
Власти культурно все перекрывают
Митингующие раз за разом культурно нарываются и кричат
В итоге все культурно расходятся)

Следующий митинг как правило будет в честь старого библиотекаря )

Совет властям,поставьте на площади мангалы,столы,лавочки
Завезите шашлычков,разрешите пить пиво на улице один день)


И этих митингующих,праздный гуляющий и веселящийся народ сам с площади выгонит) либо напоит)
И не надо будет спецназ тревожить ради бабулек)
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§ drakon
«Дайте пройти людям в парк!» - С такими словами костанайцы попытались собраться на акцию протеста перед облакиматом
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19348
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 06.06.20 - 18:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Советник по просрочке у него уже есть..Нечитайло))

А я согласен за 30% от зарплаты Нечиталы... :lol: :-o
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§ Кушмурунец23
Re: «Дайте пройти людям в парк!» - С такими словами костанайцы...
Кушмурунец23


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 447
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 06.06.20 - 18:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
И этих митингующих,праздный гуляющий и веселящийся народ сам с площади выгонит) либо напоит) И не надо будет спецназ тревожить ради бабулек) Профайл

8-)
Полностью поддерживаю!
Думаю, что это не проблема!
Денег немерено ведь у властей.
Пивасика, шашлыки... для народа!
И нот проблем!
:lol:
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