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Страница 775 из 775«1...773774775
§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7496
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 06.06.20 - 14:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Виталя, ваши тоже уже начинают СШП на место ставить
"Поведение США по "Северному потоку 2" уже не стоит понимать как дружеский акт, это посягательство на суверенитет ФРГ и ЕС - глава комитета Бундестага"
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5162
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 06.06.20 - 14:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:

Прозревают наверное, хоть и с опозданием. ;-)
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7496
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 06.06.20 - 14:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И для пресс-атташе бальзам на душу 8-)
Первый танкер с американской нефтью для Белоруссии прибыл в порт литовской Клайпеды.
Оттуда, правда есчо доставить надо .. ну думаю Батька и тут всех объегорит ..
При этом СШП недавно российской нефтью закупались
https://ria.ru/20200523/1571851282.html
Это случаем не реверс как с "пенсильванским" углем для щеневмерликов? 8-)
Лукашенко допрыгается. Скоро американскую картошку в Белоруссию повезут!
:lol:
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* таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1797
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 06.06.20 - 14:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хватит бодаться, мальчики!
Отвлекитесь. Послушайте лучше Антонио Бандераса

https://www.youtube.com/watch?v=S0jBoJXlchU

Я — честный парень,
И мне это очень нравится,
У меня нет недостатка
Ни в деньгах, ни в женщинах :lol: ;-)
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§ Козлов я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1341
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 06.06.20 - 14:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
У меня нет недостатка Ни в деньгах, ни в женщинах
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7496
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 06.06.20 - 14:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Хватит бодаться,

Бодаются на пастбище. 8-)
Мы консенсус исчем.
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7496
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 06.06.20 - 14:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Послушайте лучше

И посмотрите на Пенелопу Круз
https://youtu.be/I0Kzo0slPIw 8-)
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5162
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 06.06.20 - 14:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Хватит бодаться, мальчики!

«Отродясь такого не было, и вот — опять!» (с)
«Я вообще далёк от мысли...»(с) В.Черномырдин :lol:
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5162
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 06.06.20 - 14:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
И для пресс-атташе бальзам на душу

«Мы будем уничтожать наше ядерное оружие вместе с Америкой»(с) тоже В. Черномырдин.
ещё крылатых фраз от него Тут!
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§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7496
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 06.06.20 - 14:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Власти Польши подняли цены на транзит российского газа. Тариф подорожает на 16,5% 8-)
Скорей россиянам нужно достраивать СП-2, иначе отопление в Германии станет роскошью. :-o
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5162
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 06.06.20 - 14:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:

Присоединяйтесь, веселее будет. ;-)
А то что то давненько не слышно было. :-x
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* таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1797
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 06.06.20 - 15:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Бодаются на пастбище.



Да-да, на пастбище! И кто? :lol:


Цитата:
elektron:
Присоединяйтесь, веселее будет.



Да что-то все очень серьёзные. "консенсус исчут"!:lol:

Отстала от форума. Объясните, пож-ста, что означает синяя капля с колокольчиком внутри и с красной цифиркой 1, в частности, цифирка?
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5162
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 06.06.20 - 16:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Отстала от форума.

Походу это мы отстаём? :lol:

[Исправлено: elektron, 06.06.2020 - 11:24]
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* таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1797
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 06.06.20 - 16:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
И посмотрите на Пенелопу Круз



Посмотрела. Мне фиолетово. Бандерас лучше :lol:
Вот такие различия у традиционно ориентированных мужчин и женщин! ;-)
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