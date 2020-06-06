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≡ «Дайте пройти людям в парк!» - С такими словами костанайцы попытались собраться на акцию протеста перед облакиматом		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
«Дайте пройти людям в парк!» - С такими словами костанайцы попытались собраться на акцию протеста перед облакиматом
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39024
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.06.20 - 14:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Утром Центральный сквер закрыли для прохода - проводилась дезинфекция. Ближе к полудню восемь женщин с двумя детьми стали громко возмущаться тем, что полицейские не пускали их на прогулку по парку.
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§ Кушмурунец23
Re: «Дайте пройти людям в парк!» - С такими словами костанайцы...
Кушмурунец23


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 446
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 06.06.20 - 14:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересные у нас порой граждане.
Вроде не худые и хорошо одеты.
Власть о них даже по субботам заботится, вон как даже территорию от всякой заразы дезинфицирует...
Чего выступать, то? Нельзя здесь ходить, так ведь для них Макдональдс построили, могли бы с детишками туда сходить.
8-)
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* Doni
Re: «Дайте пройти людям в парк!» - С такими словами костанайцы...
Doni


(Пользователи)
Сообщений: 6
Регистрация: 02.05.20
Отправлено: 06.06.20 - 14:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно сколько им заплатил?) есть варианты😂
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* Doni
Re: «Дайте пройти людям в парк!» - С такими словами костанайцы...
Doni


(Пользователи)
Сообщений: 6
Регистрация: 02.05.20
Отправлено: 06.06.20 - 15:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чего выступать, то? Нельзя здесь ходить, так ведь для них Макдональдс построили, могли бы с детишками туда сходить.


Сквер! Им нужен сквер! 🤣
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§ elektron
Re: «Дайте пройти людям в парк!» - С такими словами костанайцы...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5162
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 06.06.20 - 15:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//Возмущение от запрета на проход парк переросло в недовольство действиями власти вообще, проблемами, вызванными коронокризисом, маленькой пенсией.//
А что без корона кризиса пенсии бы выросли? Странная логики, или даже интересная! :lol:
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§ elektron
«Дайте пройти людям в парк!» - С такими словами костанайцы попытались собраться на акцию протеста перед облакиматом
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5162
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 06.06.20 - 15:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
да и что погулять больше негде?
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§ antonK
Re: «Дайте пройти людям в парк!» - С такими словами костанайцы...
antonK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 812
Регистрация: 06.09.12
Отправлено: 06.06.20 - 15:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"...нам с детьми", мы ж с детьми.., Это заклинание какое-то, "с детьми" и "детям" после чего должно разрешиться в пользу того кто говорил заклинание ? )))
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§ KOS77
Re: «Дайте пройти людям в парк!» - С такими словами костанайцы...
KOS77


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 727
Регистрация: 14.02.12
Отправлено: 06.06.20 - 15:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Корреспондент "НГ" попросила протестующих озвучить основную причину их акции, но ответа не получила

Это, как в Москве у одного из дерущих свою глотку против поправок в конституцию спросили, что конкретно (какая из поправок) его не устраивает? Он честно признался, что вообще не в курсе, что хотят изменить, но твёрдо уверен - "ничего хорошего они не примут, всё против народа"...
Мне вообще непонятно, как эти безмозглые бездельники узнают "что, где, когда затевается"? Ни в одной соцсети ни разу не видел такой инфы, значит знают, где искать!?
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§ yudjin
Re: «Дайте пройти людям в парк!» - С такими словами костанайцы...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6667
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 06.06.20 - 15:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
восемь женщин с двумя детьми стали громко возмущаться тем

Походу дети были только поводом и прикрытием... Ладно одна-две с детьми, а остальные ШЕСТЬ с чьими собрались гулять?
По виду и луженому ору итак понятно, что это промытые аблязовщиной апайки...

Цитата:
KOS77:"что, где, когда затевается"? Ни в одной соцсети ни разу не видел такой инфы, значит знают, где искать!?

И я НИ РАЗУ не встречал... а у этих наверняка есть свои группы в ватсапе, сообщества в фэйсбуке. Последний вообще рассадник национализма и экстремизма. Если бы власти и комитет безопасности хотели бы прекратить все эти плешивые митинги, то отследили бы по интернету кто и как созывает...значит это их устраивает.

Цитата:
проводилась дезинфекция парка, обрабатывали брусчатку, лавочки, памятники.

Понятно же, что это еще одна театральная постанова... ну хоть воздух увлажнили.
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§ yudjin
Re: «Дайте пройти людям в парк!» - С такими словами костанайцы...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6667
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 06.06.20 - 15:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
К женщинам вышли заместитель акима Костаная Андрей Финк и председатель совета ветеранов Юрий Харьяков.

Для полноты картины не хватает Нечитайло....
Финк, Харьяков, Нечитайло...Три белых коня, эх, три белых коня... ;-)
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* таноми52
Re: «Дайте пройти людям в парк!» - С такими словами костанайцы...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1797
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 06.06.20 - 16:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Женщины требовали встречи с главой области и лучшей жизни

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/


Какая прелесть! :lol:

А сколько внимания им: и чиновники, и пресса, и полиция!
А мы всё обвиняем власти в равнодушии к людям! :-)
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* drakon
«Дайте пройти людям в парк!» - С такими словами костанайцы попытались собраться на акцию протеста перед облакиматом
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19346
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 06.06.20 - 16:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

Женщины требовали встречи с главой области

У него сегодня нет Времени.
День Рождения у него сегодня... :lol: :oops:
Поздравляю, его лично... :-)

[Исправлено: drakon, 06.06.2020 - 16:20]
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* таноми52
Re: «Дайте пройти людям в парк!» - С такими словами костанайцы...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1797
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 06.06.20 - 16:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Поздравдяю, его лично..


Вик, лично знаком?
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§ Кушмурунец23
Re: «Дайте пройти людям в парк!» - С такими словами костанайцы...
Кушмурунец23


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 446
Регистрация: 18.05.12
Отправлено: 06.06.20 - 16:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Финк, Харьяков, Нечитайло...Три белых коня, эх, три белых коня...

Хорошо хоть не "три черных коня" тогда бы в Америге вам бы .....лей надавали бы.
Хорошо мы в Казахстане живем!
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* Doni
«Дайте пройти людям в парк!» - С такими словами костанайцы попытались собраться на акцию протеста перед облакиматом
Doni


(Пользователи)
Сообщений: 6
Регистрация: 02.05.20
Отправлено: 06.06.20 - 16:46
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