Цитата: восемь женщин с двумя детьми стали громко возмущаться тем

Походу дети были только поводом и прикрытием... Ладно одна-две с детьми, а остальные ШЕСТЬ с чьими собрались гулять?

По виду и луженому ору итак понятно, что это промытые аблязовщиной апайки...



Цитата: KOS77:"что, где, когда затевается"? Ни в одной соцсети ни разу не видел такой инфы, значит знают, где искать!?

И я НИ РАЗУ не встречал... а у этих наверняка есть свои группы в ватсапе, сообщества в фэйсбуке. Последний вообще рассадник национализма и экстремизма. Если бы власти и комитет безопасности хотели бы прекратить все эти плешивые митинги, то отследили бы по интернету кто и как созывает...значит это их устраивает.



Цитата: проводилась дезинфекция парка, обрабатывали брусчатку, лавочки, памятники.

Понятно же, что это еще одна театральная постанова... ну хоть воздух увлажнили.