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§ NG.kz
Тысячи казахстанцев требуют ужесточить наказание за жестокое обращение с животными
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39023
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 06.06.20 - 11:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Алматы журналистка Айгерим Тлеубаева у здания городского акимата провела одиночный пикет в защиту животных. Она объяснила решение выйти с протестом недавними случаями жестокого обращения с животными в Казахстане.
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§ юля елиссева
Re: Тысячи казахстанцев требуют ужесточить наказание за жестокое...
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1579
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 06.06.20 - 11:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В своё время всемирно известный казахстанский журналист Борат Сагдиев говорил, что одна из национальных забав в Казахстане, это стрельба по собакам.
Так, что, протесты бесполезны.
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§ Сергей kst
Re: Тысячи казахстанцев требуют ужесточить наказание за жестокое...
Сергей kst


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Сообщений: 37
Регистрация: 01.04.20
Отправлено: 06.06.20 - 11:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Этим забавляющимся нелюдям,это вернется семикратно.Собаки достойней во сто крат,этих недоносков.Пусть выйдут с волком жекпе жек,я с удовольствием посмотрю,как волк перегрызет такому глотку.Низкие, подлые шакалы,стреляя не дают возможности спастись.Какое у человека отношение к животным,такое и к людям.Я презираю тех,кто издевается над животным,это они от своей низости и слабого духа.
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§ elektron
Тысячи казахстанцев требуют ужесточить наказание за жестокое обращение с животными
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5154
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 06.06.20 - 14:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
За флору и фауну вчера что то читали от Токаева, а как же животный мир, разве не в той же категории?

[Исправлено: elektron, 06.06.2020 - 09:09]
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