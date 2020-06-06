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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8523
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 06.06.20 - 10:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
В США действующий орган - Совет по космосу, где на регулярной основе актуальные вопросы решаются на высшем уровне, сам Д.Трамп руководит, стратегии, концепции, всё как положено в сверхдержаве.


веселый. комментатор. слов нет.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8523
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 06.06.20 - 10:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
икона трампа висит на входе.
наверняка.
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§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


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Сообщений: 1937
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 06.06.20 - 11:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
икона трампа висит на входе. наверняка.


Нее, больше Батьку уважаю, недавно за искусственный интеллект, биотехнологии, роботостроение, ядерную энергетику, лунную программу, компактные источники энергии и.т.д разговор вели. Оказывается Батька тоже время зря не тратит, а развивает отдельные направления.

Подробнее здесь: https://www.youtube.com/watch?v=h7guDKE4I7A
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* Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7488
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 06.06.20 - 12:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Стыдно, товарищ.

Товарищи были в прошлом веке, ежели что. 8-)
О, ну тут ты одно с другим, як всегда попутал. Привычка у тебя есть нехорошая в борщ мух кидать. В отличие от пиндоского полицая,наш даже раненый задержал дебошира. И насколько я понимаю, корректно. Ты не путай поведение американских полицейских и наших. Вседозволенность породила бунт, мародерство и ответную вседозволенность.
А теперича,ваще всё превратили в посмешище.
Даже ваш Трюдо вчера на коленях 8 минут с лишним стоял. Теперь ждите, постоянный беспредел со стороны отморозков.
"Ну тупые" © М.Задорнов :-x
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* Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


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Сообщений: 7488
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 06.06.20 - 12:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
открытая часть бюджета «Роскосмоса» на 2020 год составляет 2,38 миллиарда долларов, а НАСА 22,2 миллиарда долларов.

:lol:
Не, ну молодцы однозначно.
Это же надо столько бабок выбить, чтобы потом их грамотно попилить. Вот где надо нашим учиться, грамотно "осваивать" бюджет. Макеты из папье-маше за сотни миллионов доллоров, неудачные запуски со взрывами где те же сотни лямов закопаны.
Браво. :lol:
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* Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7488
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 06.06.20 - 12:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Россия безнадежно отстала от США в космической гонке


:lol: :lol: :lol:
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* Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7488
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 06.06.20 - 12:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И в продолжение, сборка Dragonа в СШП. 8-)
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* Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7488
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 06.06.20 - 12:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и тут для "специалистов и пресс-атташе по космосу" интересная инфа есть.
https://www.spacelaunchreport.com/log2019.html
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* Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7488
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 06.06.20 - 13:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
а развивает отдельные направления.

Не, ну после сельди,креведог,мидий из Минского Моря, от Батьки можно ждать фсё. 8-)
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* Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7488
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 06.06.20 - 13:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
всё как положено в сверхдержаве.

8-)
Я и раньше-то американцев не сильно уважал, а сейчас так вообще какой то полный каминг-аут у них творится.
Такого позора ни одна нация в мире, наверное, не знала.
Сверхдержава./рукалицо/ :lol:
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6957
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 06.06.20 - 13:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Товарищи были в прошлом веке, ежели что.

А как вас величать прикажете, тоже господин что-ли? ;-) 8-)
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5154
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 06.06.20 - 13:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Сверхдержава./рукалицо/

С таким долгом почти 24 биллиона (единственная страна в мире, позволяющая бумажки себе печатать)
у себя дома даже и не видят, что творится. Не удивительно.
Да и какие оно объединённые? Если по всей стране от штата к штату законы разные, вплоть до смертной казни.
8-) Задорнов был прав. ;-)
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6957
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 06.06.20 - 13:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
О, ну тут ты одно с другим, як всегда попутал.

А ответ Вы так и не дали на простой вопрос. Повторю вопрос:Если бы Базарбаев придушил своего убийцу коленкой - вы бы тоже полезли на баррикады в поисках национализма?
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* Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7488
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 06.06.20 - 14:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

С какого перепугу он бы стал душить?
Цитата:
Обликоморале:
Ты не путай поведение американских полицейских и наших. Вседозволенность породила бунт, мародерство и ответную вседозволенность.

Читать умеешь? Я тебе ясно ответил...
Да и предпосылок у нас похожих нет.
Полицейские и у нас не ангелы, но так как американские не беспределят ...
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* Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7488
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 06.06.20 - 14:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
господин что-ли

Да,.. мой господин - например. 8-)
Бери пример с демократичных "снежков" из СШП.
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