Обликоморале Флуд и оффтопик (часть 4) #11599





(Полноправные пользователи) Сообщений: 7488

Регистрация: 29.08.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:36 Цитата: maxsaf:

Стыдно, товарищ.

Товарищи были в прошлом веке, ежели что.

О, ну тут ты одно с другим, як всегда попутал. Привычка у тебя есть нехорошая в борщ мух кидать. В отличие от пиндоского полицая,наш даже раненый задержал дебошира. И насколько я понимаю, корректно. Ты не путай поведение американских полицейских и наших. Вседозволенность породила бунт, мародерство и ответную вседозволенность.

А теперича,ваще всё превратили в посмешище.

Даже ваш Трюдо вчера на коленях 8 минут с лишним стоял. Теперь ждите, постоянный беспредел со стороны отморозков.

"Ну тупые" © М.Задорнов