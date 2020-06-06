elektron Три случая COVID-19 выявлены в Житикаре и Костанае #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 5154

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:57 Да тут шарохатся где либо и не нужно. На прошлой недели в Гёппингене под Штутгартом, провели тесты на антитела у 6.800 челов, 8,8% имели антитела. А если всех проверить, то наверняка не менее 50% будет. Так что не так страшен чёрт, как его малюют.