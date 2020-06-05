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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5149
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 05.06.20 - 22:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
США всё вывезут.

На чем? они то сегодня толком в космос летать не могут. А как добывать и на чём вывозить собираются. Вообще удивительно, как только они в прошлом веке на луну летали и вернуться смогли, если сегодня до туда даже долететь не могут? :lol:
Или опять Глоба сказал. ;-)
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§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1936
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 05.06.20 - 22:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
А как добывать и на чём вывозить собираются.


Вывезут, ещё как вывезут, всё подчистую, поэтапно всё сделают, когда другие будут раскачиваться.

Подробнее здесь: https://www.computerra.ru/254959/nasa-izmenila-programmu-vysadki-lyudej-na-lunu/
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§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1936
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 05.06.20 - 22:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В США действующий орган - Совет по космосу, где на регулярной основе актуальные вопросы решаются на высшем уровне, сам Д.Трамп руководит, стратегии, концепции, всё как положено в сверхдержаве.
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6955
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 05.06.20 - 23:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
отпустили бы во свояси.

Обдолбанного, с пятью судимостями и поддельными деньгами? Удачи :lol:
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5149
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 05.06.20 - 23:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
бдолбанного, с пятью судимостями и поддельными деньгами? Удачи

не вижу проблем. Или больше сказать причин для задержания.
Причём тут судимости 5-ть, не преувеличение? заплатил фальшивой банкнотой.
Ну и? Угрозы никому не представлял. Записали данные, завтра или по "приглашению",
добро пожаловать в участок. Делов то? 8-)
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6955
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 05.06.20 - 23:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
А как добывать и на чём вывозить собираются

Они же не уголь возить оттуда собираются. Большую часть добытого там же и используют. А вывезут может быть только редкоземельные и драгоценные металлы. С луны стартовать намного проще и дешевле, чем с земли. С земли туда есть смысл везти только оборудование для добычи, остальное проще там создавать. Пригонят туда капалку а назад чтобы порожняком не лететь - загрузят чего нибудь дорогого свежедобытого.
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6955
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 05.06.20 - 23:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
не вижу проблем

А они есть, как и суслик. :lol:
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5149
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 05.06.20 - 23:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Пригонят туда капалку а назад чтобы порожняком не лететь - загрузят чего нибудь дорогого свежедобытого.

Ну я примерно так тоже и подумал. Программа же или что там, всё уже утверждено и запланировано. :lol:
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6955
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 05.06.20 - 23:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
не преувеличение?

В каком смысле?
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5149
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 05.06.20 - 23:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
В каком смысле?

да не важно. пора закатывать. ;-)
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6955
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 05.06.20 - 23:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
да не важно. пора закатывать

О, нашли минутку почитать в википедии о вашем подзащитном? Больше не хочется его защищать?)))
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5149
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 05.06.20 - 23:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Больше не хочется его защищать?)))

Я его вроде и не защищал. ;-) А действия полиции не оправдывал. 8-)
Судимость туда, судимость сюда, это ж не повод?
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5149
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 05.06.20 - 23:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Это же как в анекдоте:
То что у вас нет судимости, это не ваша заслуга, а наше упущение. :lol:
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8523
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 06.06.20 - 09:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Вывезут, ещё как вывезут, всё подчистую, поэтапно всё сделают, когда другие будут раскачиваться.


советовал же почитать Носова.
Незнайка с кентами все вывезли давно.
книжки надо читать.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8523
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 06.06.20 - 09:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну и погода хорошая

[Исправлено: alex_60, 06.06.2020 - 09:54]
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