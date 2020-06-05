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≡ «Мы не против медицины, мы против стройки» - Борьбу с точечной застройкой намерены продолжать жильцы костанайских домов		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
«Мы не против медицины, мы против стройки» - Борьбу с точечной застройкой намерены продолжать жильцы костанайских домов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39018
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.06.20 - 12:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
4 июня вечером во дворе, где начато строительство общежития Костанайского медколледжа, жильцы Баймагамбетова, 183, Гоголя, 92 и 96, встретились с юристом Ерланом ОСПАНОВЫМ, который будет представлять их интересы в суде.
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§ Victor Yang
«Мы не против медицины, мы против стройки» - Борьбу с точечной застройкой намерены продолжать жильцы костанайских домов
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12771
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 06.06.20 - 02:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
peshexod:
Строит же пединститут 336 мест за 576 лямов. Почему здесь надо 250 мест за почти 700 лямов?

Проект пединститутовских общаг был сделан ранее, а цены меняются в смете каждый квартал. Это Во-первых. Во-вторых, в пединституте простейшие коробки (там несколько зданий). Тут - 9 этажей и, как минимум, два лифта. На первом этаже объекты обслуживания. Ну и качество пединститутовских общаг ещё себя покажет не в лучшую сторону.
И причём тут уже цена?

Цитата:
peshexod:
поэтому жильцы и решили пригласить ветеранов из уважения.

А какая разница кто к кому придёт?
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