Цитата: elektron:

А как добывать и на чём вывозить собираются

Они же не уголь возить оттуда собираются. Большую часть добытого там же и используют. А вывезут может быть только редкоземельные и драгоценные металлы. С луны стартовать намного проще и дешевле, чем с земли. С земли туда есть смысл везти только оборудование для добычи, остальное проще там создавать. Пригонят туда капалку а назад чтобы порожняком не лететь - загрузят чего нибудь дорогого свежедобытого.