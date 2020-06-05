elektron Флуд и оффтопик (часть 4) #11581





(Полноправные пользователи) Сообщений: 5144

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:18 Цитата: Kairat stayer:

США всё вывезут.

На чем? они то сегодня толком в космос летать не могут. А как добывать и на чём вывозить собираются. Вообще удивительно, как только они в прошлом веке на луну летали и вернуться смогли, если сегодня до туда даже долететь не могут?

Или опять Глоба сказал.