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§ NG.kz
Ордер не действует
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 39018
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.06.20 - 13:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В номере «НГ» за 28 мая был опубликован материал «На поле чудес в стране дураков?». В нем речь идет о противостоянии между хозяином участка пахотной земли в Московском сельском округе Аманом Аяновым и предпринимателем Булатбеком Клышпаем, который из этой земли хочет выкопать принадлежащие ему трубы. В качестве разрешения на это в истории фигурирует ордер, выданный отделом ЖКХ акимата Костанайского района. Руководитель отдела Анатолий СТАРОДУБЦЕВ сообщил редакции следующее.
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§ сайлау курманов
Re: Ордер не действует
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3813
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 04.06.20 - 13:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я сразу сказал, копатель не прав, землевладельцу удачи на долгие года
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§ Tenkisch
Re: Ордер не действует
Tenkisch


(Пользователи)
Сообщений: 17
Регистрация: 09.08.18
Отправлено: 05.06.20 - 20:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, а где наши дармоеды ЗЕЛЕНЫЕ? Тут же на виду все тридцать три нарушения! Плодородный очень тонкий слой в нашей местности, сняли как варвары и перемешали с глиной! Вы что господа копатели здесь временно живете? Это так вы ЛЮБИТЕ РОДИНУ? НО запомните, она себя долго ждать не заставит.
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