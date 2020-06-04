Tenkisch Re: Ордер не действует #2





(Пользователи) Сообщений: 17

Регистрация: 09.08.18 (Пользователи) Отправлено: - 20:55 Интересно, а где наши дармоеды ЗЕЛЕНЫЕ? Тут же на виду все тридцать три нарушения! Плодородный очень тонкий слой в нашей местности, сняли как варвары и перемешали с глиной! Вы что господа копатели здесь временно живете? Это так вы ЛЮБИТЕ РОДИНУ? НО запомните, она себя долго ждать не заставит.