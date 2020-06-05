Цитата: peshexod:

назначенное время опять ей звонил и убеждал прийти, так как все собрались и в том числе кто то из заместителей акима.

А в чём проблема прийти? Получается, сами от диалога уходите. А могли бы плюшки получить какие-нибудь в виде детской площадки, например.

Тут вот что ещё. Судья не станет разбираться во всех градостроительных нормах. Он или сторона защиты пригласит экспертов. А у нас в городе экспертов по строительству не так много - всё друг друга знают. А в нормативах почти всегда можно найти пункт по которому допускается тот или иной случай. Насчёт общественных слушаний - вам покажут объявление из какого-нибудь Ленинского Пути об их проведении. Скан объявления обязательно загружается на портал epsd.kz при подаче проекта на экспертизу. То что вы его не видели - это ваши проблемы. Закон соблюден,как и проект выполнен по нормам. Единственное на что вы можете делать акцент - это незаконность (если она была) передачи земли. Всё остальное - пустое.