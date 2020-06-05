Обликоморале:

Одно дело наказать виновных полицейских за превышение служебных обязанностей и совсем другое героизировать всё же бывшего преступника... Вот всё у них через пятую точку. Доиграются в толерантность.

Обликоморале:

Да я вообще не в курсах про Базарбаева.