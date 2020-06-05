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≡ За использование сыном служебного автомобиля отца наказали акима сельского округа в Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
За использование сыном служебного автомобиля отца наказали акима сельского округа в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39018
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.06.20 - 17:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дисциплинарное дело в отношении акима сельского округа имени Омарова Алтынсаринского района Кошкарбая НУРТАСОВА рассмотрел сегодня, 5 июня, совет по этике Костанайской области. Сын Нуртасова три раза использовал служебную "Ниву-Шевроле" отца.
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§ Гога
Re: За использование сыном служебного автомобиля отца наказали...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2590
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 05.06.20 - 17:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
"отец за сына не отвечает"

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=38853?1591356902
--- вообще -то всю жизнь было наоборот :-o :-o Цитата:
к административной ответсивенности.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=38853?1591356902
----- исправьте!!!!
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§ Тот самый
Re: За использование сыном служебного автомобиля отца наказали...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 759
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 05.06.20 - 17:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сам Кошкарбай Нуртасов сообщил, что ... дорога там плохая, на ней часто застревают машины

А кто их должен поддерживать в хорошем состоянии? Не аким случайно?

Цитата:
Личного автомобиля у меня нет

Да и правильно! Дороги плохие и есть же служебный.
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§ Тот самый
Re: За использование сыном служебного автомобиля отца наказали...
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 759
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 05.06.20 - 17:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вы понимаете, что мы годами работаем, чтобы поддерживать положительный имидж госслужащего, - подвел итог председатель Совета по этике Асхат ИСКЕНДИРОВ


И пока получается не очень. В марте начальник отдела строительства акимата получил взятку, в мае - руководитель Инспекции транспортного контроля по Костанайской области Жолдасбек Арапбаев.
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§ olegggon
Re: За использование сыном служебного автомобиля отца наказали...
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1103
Регистрация: 01.07.11
Отправлено: 05.06.20 - 18:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Рауфик ни в чем не виноват, машина сама, своим пешком пошла, вслед за ним. 😄
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§ electro
Re: За использование сыном служебного автомобиля отца наказали...
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 220
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 05.06.20 - 19:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В данное время ведется досудебное расследование по факту исчезновения молодого жителя сельского округа имени Омарова Руслана Жуванышева. Он пропал в ту ночь, когда сын акима Таубек Нуртасов взял его служебную "Ниву-Шевроле". Парни якобы вместе гуляли на озере, после чего Жуванышев исчез. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=38853

Перечитайте внимательно!
А затем перепишите!
Лично мой мозг уплыл в кругосветку от представления этой картинки...
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§ electro
За использование сыном служебного автомобиля отца наказали акима сельского округа в Костанайской области
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 220
Регистрация: 01.01.15
Отправлено: 05.06.20 - 19:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Позволю себе дополнить: имени Ильяса Омарова
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§ сайлау курманов
Re: За использование сыном служебного автомобиля отца наказали...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3813
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 05.06.20 - 20:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Владыка мира турецкий султан Сулейман своего сына Мустафу запросто удавил за то что тот являясь губернатором своего округа вел самостоятельную политику, то бишь не слушался отца...
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