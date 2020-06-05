Тот самый Re: Женщина погибла, упав с велосипеда в Костанае #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 759

Регистрация: 31.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:33 Цитата: Сабыр:

В Европе без шлемов вообще не ездят



Если речь идёт об очень крутом спуске к базе "Мохито", то там можно и голову оторвать. Не важно в шлеме или без. Явно не думали, когда это всё проектировали и строили - нужно было зиг-загом спуск сделать или ещё что-то придумать.