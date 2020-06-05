/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 4)		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 772 из 772«1...770771772
§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8519
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 05.06.20 - 11:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
что то нет доклада межгалактического обозревателя.
Профайл

§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8519
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 05.06.20 - 11:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
сколько парсеков преодолели
завоеватели природных недр из межгалактических просторов.
Профайл

§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8519
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 05.06.20 - 11:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
во главе с америкой , понятно.
Профайл

§ Козлов я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1338
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 05.06.20 - 11:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Профайл

§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7475
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 05.06.20 - 12:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А ведь на прямой конкретный поставленный вопрос вы так и не ответили

Да я вообще не в курсах про Базарбаева. Какой такой слив и виляния, если я не в теме? Окстись. И чего я увел в сторону, ась? Я ясно ответил про цвет кожи. Не ищи чёрного кота в темной комнате, если его там нет.
И это , оцифруйся или перелогинься в Маврика два. Одно литцо, судя по упоротости .
Профайл

§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7475
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 05.06.20 - 12:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Привет от Илона Маска

Ты уже стала пресс-секретарем Илона Маска? Однако. Какой корабль летит? МКС? Ну так это не секрет.

Цитата:
Kairat stayer:
Галкин с Петросяном в сторонке отдыхают

В сторонке? Так что, видео снято на Мосфильме? А кто в гриме? То то они по русскому лапочут.
8-)
Профайл

§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7475
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 05.06.20 - 12:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отличный текст про "космический прорыв" США. С фактами и иллюстрациями. Читать обязательно:
https://genby.livejournal.com/831650.html?fbclid=IwAR1hNW_YUoe6wVGJize7pJqf05_7M-_u91y8YPOcQPDI65NyytK2kg_Ks88
8-)
Профайл

§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7475
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 05.06.20 - 13:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В США прошла церемония прощания с Джорджем Флойдом. Его память почтили молчанием в 8 минут 46 секунд - столько времени полицейский сдавливал коленом шею афроамериканца...
Фарс замешанный на трагедии зашкаливает..
Одно дело наказать виновных полицейских за превышение служебных обязанностей и совсем другое героизировать всё же бывшего преступника...
Вот всё у них через пятую точку. Доиграются в толерантность.
Профайл

§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5141
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 05.06.20 - 16:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
Достаточное основание.

Вот в Вашем вердикте, ни на секунду не сомневался. :lol:
Профайл

§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2590
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 05.06.20 - 18:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Ко мне постоянно цепляться не надоедает?

---Это у него фишка такая .
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 772 из 772«1...770771772
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 5, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 5
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 

 

Сейчас на сайте
Гостей: 57
Пользователей: 1
Всего: 58

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020
- 43 Queries | 60 Files Loaded: 535.97 Ko | Raw HTML: 69.58 Ko -
^ Наверх