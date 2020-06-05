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§ NG.kz
Тепло и солнечно будет в ближайшие три дня в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39018
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.06.20 - 16:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По прогнозам синоптиков, 6-8 июня на территории Костанайской области осадков не ожидается. В целом синоптическая ситуация будет ровной, без катаклизмов. Ночи ещё будут довольно прохладными, но дни ожидаются очень тёплыми.
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§ Обликоморале
Re: Тепло и солнечно будет в ближайшие три дня в Костанайской...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7475
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 05.06.20 - 16:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/zamorozki-pridut-v-kazahstan-404543/
Кому верить? 8-)
Заморозки придут в Казахстан.
Штормовое предупреждение объявлено в нескольких областях Казахстана, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
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