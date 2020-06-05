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§ NG.kz
Женщина погибла, упав с велосипеда в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39017
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.06.20 - 14:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Несчастный случай произошел 2 июня около 14.30 в районе набережной на ул. Гашека. По словам очевидцев, 45-летняя женщина съезжала по крутому спуску в сторону базы отдыха, не справилась с управлением и вылетела из седла.
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§ alex_60
Женщина погибла, упав с велосипеда в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8519
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 05.06.20 - 14:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
зачем случай от 2 выставлять пятого.
башкой думайте.
так в ступор можно поставить остальных.
кто там ездит.

[Исправлено: alex_60, 05.06.2020 - 14:05]
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§ Сабыр
Re: Женщина погибла, упав с велосипеда в Костанае
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 368
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 05.06.20 - 14:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Европе без шлемов вообще не ездят.. Но у нас по-другому. Очень жаль женщину.
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§ Victor Yang
Женщина погибла, упав с велосипеда в Костанае
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12769
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 05.06.20 - 14:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:
В Европе без шлемов вообще не ездят.. Но у нас по-другому. Очень жаль женщину.

Тоже об этом сначала подумал, но характер повреждений такой что шлем не помог бы - перелом шеи и основания черепа.
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