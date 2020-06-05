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≡ «Мы не против медицины, мы против стройки» - Борьбу с точечной застройкой намерены продолжать жильцы костанайских домов		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
«Мы не против медицины, мы против стройки» - Борьбу с точечной застройкой намерены продолжать жильцы костанайских домов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39016
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.06.20 - 12:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
4 июня вечером во дворе, где начато строительство общежития Костанайского медколледжа, жильцы Баймагамбетова, 183, Гоголя, 92 и 96, встретились с юристом Ерланом ОСПАНОВЫМ, который будет представлять их интересы в суде.
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§ abaika95
Re: «Мы не против медицины, мы против стройки» - Борьбу с...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4076
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 05.06.20 - 12:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Речь на встрече шла о законности точечной застройки в целом и о снятии баннера «Мы против стройки»,/


Уже профанация началась) теперь тему плаката будут мусолить, через неделю бабушка выйдет на пикет её уведут и на эту тему начнутся споры) а воз и ныне там
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* Victor Yang
«Мы не против медицины, мы против стройки» - Борьбу с точечной застройкой намерены продолжать жильцы костанайских домов
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12768
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 05.06.20 - 12:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
теперь тему плаката будут мусолить

А вот с темой плаката я согласен. Сняли, изъяли, а на каком основании?
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§ abaika95
Re: «Мы не против медицины, мы против стройки» - Борьбу с...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4076
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 05.06.20 - 12:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/А вот с темой плаката я согласен. Сняли, изъяли, а на каком основании?/



Юристы акимата найдут)
Но главное то не плакат я думаю)
Главное это стройка её надо рассматривать и обсуждать или тут уже дело в другом?)
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* Victor Yang
«Мы не против медицины, мы против стройки» - Борьбу с точечной застройкой намерены продолжать жильцы костанайских домов
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12768
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 05.06.20 - 12:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне уже даже интересно стало - неужели юрист-гуманитарий сможет "опрокинуть" Госэкспертизу? Но вот очень сомневаюсь я. Хотя сейчас посмотрел - эксперт по генплану был Петропавловский, эксперт по соответствию требованиям СЭС - наш. Но вот исполнитель был очень опытный и грамотный.

[Исправлено: Victor Yang, 05.06.2020 - 12:35]
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§ abaika95
Re: «Мы не против медицины, мы против стройки» - Борьбу с...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4076
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 05.06.20 - 12:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Мне уже даже интересно стало - неужели юрист-гуманитарий сможет "опрокинуть" Госэкспертизу?/




А что если человек гуманитарного образования то он ни в чем не разбирается?) Вон сталкер смог же да и к тому же в госэкпертезе тоже наверно в основном юристы сидят
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* Victor Yang
«Мы не против медицины, мы против стройки» - Борьбу с точечной застройкой намерены продолжать жильцы костанайских домов
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12768
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 05.06.20 - 12:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
да и к тому же в госэкпертезе тоже наверно в основном юристы сидят

Нет. По закону экспертом может быть только человек, проработавший проектировщиком не менее 5 лет.
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§ peshexod
Re: «Мы не против медицины, мы против стройки» - Борьбу с...
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3539
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 05.06.20 - 13:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Приезжали с канала ASTANA KZ, сказали сегодня на их канале в 20.00 в новостях
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§ peshexod
Re: «Мы не против медицины, мы против стройки» - Борьбу с...
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3539
Регистрация: 25.06.13
Отправлено: 05.06.20 - 13:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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