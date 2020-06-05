abaika95 Re: «Мы не против медицины, мы против стройки» - Борьбу с... #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4076

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:21 Цитата-/Мне уже даже интересно стало - неужели юрист-гуманитарий сможет "опрокинуть" Госэкспертизу?/









А что если человек гуманитарного образования то он ни в чем не разбирается?) Вон сталкер смог же да и к тому же в госэкпертезе тоже наверно в основном юристы сидят