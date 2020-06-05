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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 271 из 271«1...269270271
Куратор темы: drakon
§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19341
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 05.06.20 - 12:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Эта шта? Путаться начал в буквах?

Да нет - Моральный Облик, эта... :lol:
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19341
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 05.06.20 - 12:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
еще попробуй.

Чего пробовать - то?... :lol: ;-)
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8519
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 05.06.20 - 12:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
все таки интересно.
дерево в деревне место.
платан или чинар.
что скажут специалисты.
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§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7472
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 05.06.20 - 12:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Моральный Облик

Аааа..
Звеняюсь..
Держи пять ..
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8519
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 05.06.20 - 12:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Чего пробовать - то?..


мухоморы полезные.
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19341
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 05.06.20 - 13:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
дерево в деревне место. платан или чинар.

Оно, не в моей деревне... :-o
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8519
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 05.06.20 - 13:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Оно, не в моей деревне..

ну тогда это катаклизм.
дерево есть, а деревни нет.
или наоборот.
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19341
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 05.06.20 - 13:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
мухоморы полезные.

Зачем мухоморы? Я такие кушаю.

А потом, наверх - Кофе... :lol: :-o
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Страница 271 из 271«1...269270271
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