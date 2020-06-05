Цитата: maxsaf:

А ведь на прямой конкретный поставленный вопрос вы так и не ответили

Да я вообще не в курсах про Базарбаева. Какой такой слив и виляния, если я не в теме? Окстись. И чего я увел в сторону, ась? Я ясно ответил про цвет кожи. Не ищи чёрного кота в темной комнате, если его там нет.

И это , оцифруйся или перелогинься в Маврика два. Одно литцо, судя по упоротости .