alex_60 Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2) #4057





(Полноправные пользователи) Сообщений: 8519

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:17 Цитата: drakon:

Оно, не в моей деревне..

ну тогда это катаклизм.

дерево есть, а деревни нет.

или наоборот.