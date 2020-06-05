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≡ Оскорбивший Назарбаева карагандинец извинился и приговорен к ограничению свободы		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Оскорбивший Назарбаева карагандинец извинился и приговорен к ограничению свободы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39014
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.06.20 - 09:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором мужчина представляется как Хасенов Арман Кайратулы и критикует власть за ситуацию в стране, используя ненормативную лексику и переходя на прямые оскорбления в адрес первого президента.
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* alex_60
Оскорбивший Назарбаева карагандинец извинился и приговорен к ограничению свободы
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8502
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 05.06.20 - 11:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Юго-западнее - совсем другой Казахстан.

на уровне аулов не шорохался.
Астана, Алма-ата - отличий с Кустанаем не вижу.
в смысле языка.в быту.
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* Victor Yang
Оскорбивший Назарбаева карагандинец извинился и приговорен к ограничению свободы
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12763
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 05.06.20 - 11:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
на уровне аулов не шорохался.Астана, Алма-ата - отличий с Кустанаем не вижу.в смысле языка.в быту.

Я в Актау был. Там с русским тяжелее. Понимают, разговаривают когда надо, но основной используемый язык - казахский.
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* alex_60
Оскорбивший Назарбаева карагандинец извинился и приговорен к ограничению свободы
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8502
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 05.06.20 - 11:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Понимают, разговаривают когда надо, но основной используемый язык


вот честно. не понимаю.
они же жили в СССР.
или про них тогда забыли.
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* Victor Yang
Оскорбивший Назарбаева карагандинец извинился и приговорен к ограничению свободы
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12763
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 05.06.20 - 11:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
они же жили в СССР.

Мне почти 40, но в СССР я жил всего 10 лет. Так что тех кто жил в СССР всё меньше.
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* alex_60
Оскорбивший Назарбаева карагандинец извинился и приговорен к ограничению свободы
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8502
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 05.06.20 - 11:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
но в СССР я жил всего 10 ле


ну это ты . а родители.
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