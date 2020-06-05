Victor Yang Оскорбивший Назарбаева карагандинец извинился и приговорен к ограничению свободы #48





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Регистрация: 08.08.10 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 11:36 Цитата: alex_60:

они же жили в СССР.

Мне почти 40, но в СССР я жил всего 10 лет. Так что тех кто жил в СССР всё меньше.