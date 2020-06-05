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≡ Оскорбивший Назарбаева карагандинец извинился и приговорен к ограничению свободы		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Оскорбивший Назарбаева карагандинец извинился и приговорен к ограничению свободы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39014
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.06.20 - 09:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором мужчина представляется как Хасенов Арман Кайратулы и критикует власть за ситуацию в стране, используя ненормативную лексику и переходя на прямые оскорбления в адрес первого президента.
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* alex_60
Оскорбивший Назарбаева карагандинец извинился и приговорен к ограничению свободы
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8502
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 05.06.20 - 10:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
что то они за языком не следят часто.
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* alex_60
Оскорбивший Назарбаева карагандинец извинился и приговорен к ограничению свободы
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8502
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 05.06.20 - 10:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
когда говорят о лидерах нашей страны.
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§ директор пляжа
Re: Оскорбивший Назарбаева карагандинец извинился и приговорен к...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 449
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 05.06.20 - 10:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:
А какая у нас экология! Ведь не один завод и комбинат не работает!

в Караганде или Ускамане были? или а Ате?
лет 20 назад да, сейчас далеко все не так радужно)
в сосновый бор давно ездили?) за щербаково прям в лесу количество новых коттеджей давно считали?)
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§ maxsaf
Оскорбивший Назарбаева карагандинец извинился и приговорен к ограничению свободы
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6948
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 05.06.20 - 10:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
кстати надо обратить внимание послов за рубежом на поуехавших.

А есть повод? Кто кого оскорбляет?
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* alex_60
Оскорбивший Назарбаева карагандинец извинился и приговорен к ограничению свободы
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8502
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 05.06.20 - 10:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
как то построже надо к ним то что они пишут тут.
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* alex_60
Оскорбивший Назарбаева карагандинец извинился и приговорен к ограничению свободы
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8502
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 05.06.20 - 10:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
особенно меня беспокоит с деревни место.
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§ директор пляжа
Re: Оскорбивший Назарбаева карагандинец извинился и приговорен к...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 449
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 05.06.20 - 10:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
когда говорят о лидерах нашей страны.

интересно если обычному человеку заявление написать дадут условку? сомневаюсь
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* alex_60
Оскорбивший Назарбаева карагандинец извинился и приговорен к ограничению свободы
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8502
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 05.06.20 - 10:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
очень критически относится к семье Назарбаевых.
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§ maxsaf
Оскорбивший Назарбаева карагандинец извинился и приговорен к ограничению свободы
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6948
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 05.06.20 - 10:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
особенно меня беспокоит с деревни место.

У него 100500 друзей, ну кого такой дружелюбный может оскорбить?
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§ maxsaf
Оскорбивший Назарбаева карагандинец извинился и приговорен к ограничению свободы
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6948
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 05.06.20 - 10:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
очень критически относится к семье Назарбаевых.

Закон на всю семью не распространяется же
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* alex_60
Оскорбивший Назарбаева карагандинец извинился и приговорен к ограничению свободы
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8502
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 05.06.20 - 10:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
У него 100500 друзей, ну кого такой дружелюбный может оскорбить?


так это секта уже какая то.
надо всех по списку рассмотреть.
и секту пб2. там правда всего два.
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* alex_60
Оскорбивший Назарбаева карагандинец извинился и приговорен к ограничению свободы
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8502
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 05.06.20 - 10:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
директор пляжа:
интересно если обычному человеку заявление написать дадут условку? сомневаюсь


давай попробуй. типа эксперимент.
ляпни здесь что нибудь эдакое...
за гранью..
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* alex_60
Оскорбивший Назарбаева карагандинец извинился и приговорен к ограничению свободы
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8502
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 05.06.20 - 10:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
что то его нет.
наверное послы приехали.
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* Victor Yang
Re: Оскорбивший Назарбаева карагандинец извинился и приговорен к...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12763
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 05.06.20 - 11:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
arman_kst:
Карательные меры использовали. Когда уберут этот закон

Какой закон? Что нельзя публично оскорблять людей, кем бы они ни были? Понятно, что лично чиновник такого ранга не будет писать заявления - потому на страже его чести и достоинства правоохранительные органы страны.
Цитата:
alex_60:
даже все по русски разговаривают.на улице, да везде..

Ну это в Кустанае. Юго-западнее - совсем другой Казахстан.
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§ maxsaf
Оскорбивший Назарбаева карагандинец извинился и приговорен к ограничению свободы
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6948
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 05.06.20 - 11:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
так это секта уже какая то.

Если деструктивная, то ему и оскорблять никого не надо, им и так займутся ))
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