Цитата: Сабыр:

А какая у нас экология! Ведь не один завод и комбинат не работает!

в Караганде или Ускамане были? или а Ате?

лет 20 назад да, сейчас далеко все не так радужно)

в сосновый бор давно ездили?) за щербаково прям в лесу количество новых коттеджей давно считали?)