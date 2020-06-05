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§ NG.kz
По факту повреждения полового органа мужчины проводится досудебное расследование в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39014
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.06.20 - 11:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
2 июня помощник экскаваторщика Северного рудника филиала АО «Алюминий Казахстана», расположенного в п. Октябрьский (Лисаковск), повредил себе половой орган. Как сообщили «НГ» читатели, увечья были нанесены ножом на производстве.
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§ maxsaf
Re: По факту повреждения полового органа мужчины проводится...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6948
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 05.06.20 - 11:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
увечья были нанесены ножом на производстве.

Еще одна сакральная жертва?
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* alex_60
Re: По факту повреждения полового органа мужчины проводится...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8502
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 05.06.20 - 11:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ту что главное.
теперь об это факте знает вся Канада.
ну и Затоболовка.
кому какой вариант нравится.
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