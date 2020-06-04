elektron Флуд и оффтопик (часть 4) #11544





(Полноправные пользователи) Сообщений: 5140

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:20 Цитата: maxsaf:

2:14 и 2:21 посмотрите на этом видео.

сумел посмотреть. и что?

да теперь сам посмотри, то что полицай пистолет вытащил, его личное дело, не так ли? Никакой необходимости в этом не было, это уже на этом моменте понятно, но походу не для всех.

А пассажира-водителя он уже под мышки вытаскивал, потому что ему уже на этот момент нужна была медицинская помощь, вопрос где был пистолет или куда делся? И почему ты так этих убийц оправдываешь?



[Исправлено: elektron, 04.06.2020 - 19:41]