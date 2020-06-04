Цитата: maxsaf:

Посмотрел, полицейский сначала направил оружие, потом вытащил силком. Куда вы смотрите вообще.

Даже и не знаю, оружия не видел. Наручники одели. посадили у стены. Что вы там смотрите или курите, даже не знаю.

Да и речь вообще понятную понимаете там? Сопротивления ноль. в сотый раз чел под наркотой и с короной, нуждается в помощи. Чего не понятно?

Комплекс правоты?

так новости посмотри, что эти убийцы полицейские создали.

У меня всё. Игнор.