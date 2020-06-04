/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 4)		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 770 из 770«1...768769770
§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6924
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 04.06.20 - 23:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Убийство есть убийство.

Нифига не так. Убийства есть такие, как при исполнении, самооборона, за которые даже со службы не снимают, а медаль дают.
Профайл

§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5140
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 04.06.20 - 23:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Оказывал. Полицейский попросил его выйти из машины, на что явно получил отказ, и ему пришлось вытаскивать подозреваемого.

Вот тут перебор, он вышел, это видно. Посмотри видео ещё раз 8-)
Профайл

§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5140
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 04.06.20 - 23:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Нифига не так. Убийства есть такие, как при исполнении, самооборона, за которые даже со службы не снимают, а медаль дают.

А ну я понял, обвинили и посадят не в чём не повинных полицистов.
Слов нет 8-)
Профайл

§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1933
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 04.06.20 - 23:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Привет от Илона Маска, батут действительно гениально работает, как вам такое: Корабль летит в штатном режиме, с астронавтами всё в порядке, оборудование, связь с землёй также работают.

Подробнее здесь, из первых рук, без домыслов, Галкин с Петросяном в сторонке отдыхают:
https://www.youtube.com/watch?v=L-iua4LgGSk

[Исправлено: Kairat stayer, 04.06.2020 - 23:45]
Профайл

§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6924
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 04.06.20 - 23:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Вот тут перебор, он вышел, это видно. Посмотри видео ещё раз

Посмотрел, полицейский сначала направил оружие, потом вытащил силком. Куда вы смотрите вообще.
Профайл

§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5140
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 04.06.20 - 23:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Посмотрел, полицейский сначала направил оружие, потом вытащил силком. Куда вы смотрите вообще.

Даже и не знаю, оружия не видел. Наручники одели. посадили у стены. Что вы там смотрите или курите, даже не знаю.
Да и речь вообще понятную понимаете там? Сопротивления ноль. в сотый раз чел под наркотой и с короной, нуждается в помощи. Чего не понятно?
Комплекс правоты?
так новости посмотри, что эти убийцы полицейские создали.
У меня всё. Игнор.
Профайл

§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6924
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 05.06.20 - 00:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да что же это такое. 2:14 и 2:21 посмотрите на этом видео.
https://youtu.be/vksEJR9EPQ8
Профайл

§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5140
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 05.06.20 - 00:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Да что же это такое. 2:14 и 2:21 посмотрите на этом видео.

Видео не кажет. Да и не важно что там. Не ожидал, от здравомыслящего человека, такой реакции. Смотри новости.
ПС: но они всё врут, я это тоже знаю :lol:

[Исправлено: elektron, 04.06.2020 - 19:12]
Профайл

§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5140
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 05.06.20 - 00:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
2:14 и 2:21 посмотрите на этом видео.

сумел посмотреть. и что?
да теперь сам посмотри, то что полицай пистолет вытащил, его личное дело, не так ли? Никакой необходимости в этом не было, это уже на этом моменте понятно, но походу не для всех.
А пассажира он уже под мышки вытаскивал, вопрос где был пистолет или куда делся?
8-)

[Исправлено: elektron, 04.06.2020 - 19:26]
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 770 из 770«1...768769770
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 10, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 9
Зарегистрированные пользователи: elektron

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 

 

Сейчас на сайте
Гостей: 60
Пользователей: 0
Всего: 60

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020
- 39 Queries | 60 Files Loaded: 535.97 Ko | Raw HTML: 67.9 Ko -
^ Наверх