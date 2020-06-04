/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 4)		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 769 из 770«1...767768769770»
§ drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19330
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 04.06.20 - 15:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Прилетели...


:lol: :-o ;-) :-x
Профайл

§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7462
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 04.06.20 - 15:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Если бы

Да кабы.
В данном случае определяющим является цвет кожи. Да, расизм на государственном уровне в СШП типо искоренён. Когда Барака Обаму выбрали президентом, был прямо какой-то у негров подъем. Но не секрет, что цветные меньшинства в США наиболее обездоленная часть населения. Питающаяся дешёвой едой, живущая в грязных кварталах, где процветает преступность. Отсюда копать надо причины.
Профайл

§ Обликоморале
Флуд и оффтопик (часть 4)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7462
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 04.06.20 - 15:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Боян,... забыл ещё про специалистов по нефти и валютным операциям. А в тренде у нас сейчас озеленители и специалисты по ремонту дорог.
Профайл

§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8472
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 04.06.20 - 16:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
ВВС: "На космическом корабле Маска большие проблемы. Прак


Всё нормально. Это же демократическое государство. Виновные будут найдены и наказаны по закону.
А корабли продолжат бороздить космическое пространствов во славу Америки. И доставлять полезные ископаемые. ссылка..........
Это я типа галкин.
Ни за что не догадаетесь на кого пародия.
Профайл

§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6924
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 04.06.20 - 18:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Да кабы.

А ведь на прямой конкретный поставленный вопрос вы так и не ответили, виляния начались, увод темы в сторону. Это слив? Повторю вопрос:
Если бы Базарбаев придушил своего убийцу коленкой - вы бы тоже полезли на баррикады в поисках национализма?
Профайл

§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5140
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 04.06.20 - 20:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Благодаря таким как вы противникам насилия погибло еще 11 человек.


:lol:
Профайл

§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5140
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 04.06.20 - 20:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Это я типа галкин.



улыбнуло, не то слово! :lol:
Профайл

§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5140
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 04.06.20 - 20:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Если бы Базарбаев придушил своего убийцу коленкой - вы бы тоже полезли на баррикады в поисках национализма?

А что американец с ножом на полицейских кидался?
Случаи разные бывают, зачем сравнивать не сравнимое.
В случае с Базарбаевым, была бы допустимая самооборона, при нападение и оказание сопротивления полиции.
А ты нам тут необоснованное насилие полиции, над челом нуждающемся в помощи, пытаешься впихнуть.
:-x

[Исправлено: elektron, 04.06.2020 - 15:25]
Профайл

§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8472
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 04.06.20 - 20:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я так понял.
Темы изнасилования.
Темы убийств.
Снятся некоторым по ночам и наяву.
Снова и снова. Возбуждая себя.
Они готовы круглосуточно обсасывать эти темы. Кругами кругами. Для них это нормально.точнее актуально видно.
Что теперь поделать.
Они живут не в нашей стране.
За океаном.

[Исправлено: alex_60, 04.06.2020 - 20:45]
Профайл

§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6924
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 04.06.20 - 23:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
оказание сопротивления полиции.

Конечно американец оказывал сопротивление, из машины выпрыгивал, ногами отбрыкивался. Такой ногой в бубен треснет 70 килограмовому полицейскому - и шею свернет, и ножа не надо. Вел бы себя как человек - 100 пудов был бы жив.
Профайл

§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2584
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 04.06.20 - 23:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

---Да хватит уже , всё равно все остались каждый при своем . А лично мне -- все это - фиолетово. :lol: :lol:
Профайл

§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5140
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 04.06.20 - 23:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Конечно американец оказывал сопротивление,

В наручниках, один против четырёх полицистов? :-x Мда.
И чего это ты так этих полицистов оправдываешь? Весь мир видел, как и что.
Он кричал, что у него клаустрофобия, что он не может дышать. И при всём при том в наручниках и до попытки помещения в машину, сопротивления не оказывал. Челу нужна была помощь, медицинская. Но вместо этого, его убивают публично.
Кстати сегодня читал, да был под наркотой и был заражён короной. Что теперь всех их давит?
Странные у тебя однако моральные принципы.
Цитата:
Гога:
Да хватит уже , всё равно все остались каждый при своем . А лично мне -- все это - фиолетово.

За фиолетово, каждому своё. Но страна всем указывает как правильно жить, когда в своём доме даже порядка нет. 8-)
Профайл

§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6924
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 04.06.20 - 23:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Он кричал, что у него клаустрофобия,

Ха ха ха))) А в собственной машине он с открытыми дверями приехал?)))
Профайл

§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5140
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 04.06.20 - 23:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Ха ха ха))) А в собственной машине он с открытыми дверями приехал?)))

Ты же сам писал, что он обдолбаный. Или?
Да и что что в результате меняет? Убийство есть убийство.
Комплекс быть не правильно понятым?
Я и другое сказал:Цитата:
elektron:
Весь мир видел, как и что.

Цитата:
elektron:
И чего это ты так этих полицистов оправдываешь?

8-)
Профайл

§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6924
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 04.06.20 - 23:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
И при всём при том в наручниках и до попытки помещения в машину, сопротивления не оказывал.

Оказывал. Полицейский попросил его выйти из машины, на что явно получил отказ, и ему пришлось вытаскивать подозреваемого. Если бы он не вылез, а поехал обдолбаный людей давить - вы бы сами спросили - почему его не пристрелили на месте.
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 769 из 770«1...767768769770»
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 11, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 10
Зарегистрированные пользователи: elektron

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 

 

Сейчас на сайте
Гостей: 60
Пользователей: 0
Всего: 60

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020
- 45 Queries | 60 Files Loaded: 535.97 Ko | Raw HTML: 87.34 Ko -
^ Наверх