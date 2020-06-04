Цитата: maxsaf:

Конечно американец оказывал сопротивление,

В наручниках, один против четырёх полицистов? Мда.

И чего это ты так этих полицистов оправдываешь? Весь мир видел, как и что.

Он кричал, что у него клаустрофобия, что он не может дышать. И при всём при том в наручниках и до попытки помещения в машину, сопротивления не оказывал. Челу нужна была помощь, медицинская. Но вместо этого, его убивают публично.

Кстати сегодня читал, да был под наркотой и был заражён короной. Что теперь всех их давит?

Странные у тебя однако моральные принципы.

Цитата: Гога:

Да хватит уже , всё равно все остались каждый при своем . А лично мне -- все это - фиолетово.

За фиолетово, каждому своё. Но страна всем указывает как правильно жить, когда в своём доме даже порядка нет.