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§ NG.kz
Рядом со стройкой общежития медучилища в Костанае спилили деревья
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39010
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.06.20 - 08:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня, 2 июня, с утра всполошили соседей дворовые лесорубы, которые успели спилить два дерева, остановить их смогли женщины-пенсионеры и вызванный наряд полиции. Молодой человек, представившись подрядчиком, недоуменно воскликнул: "Вы же хотели детскую площадку!?". "Да, хотели, но хотя бы покажите проект! И зачем пилить деревья?"
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§ Victor Yang
Рядом со стройкой общежития медучилища в Костанае спилили деревья
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12758
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 04.06.20 - 20:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
peshexod:
против безграмотно, цинично, грубо. проиграют

Вот всём тексте ни одной ссылки ни на один нормативный документ - одни эмоции. В суде они бесполезны. Я не за и не против, но разрешается такое расположение или нет - было рассмотрено всеми кем возможно. А возражать можно было на общественных слушаниях, объявления о которых трудно поймать - нужно все объявления всех региональных газет читать постоянно и внимательно.

[Исправлено: Victor Yang, 04.06.2020 - 20:36]
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