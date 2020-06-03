Victor Yang Рядом со стройкой общежития медучилища в Костанае спилили деревья #15





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 12758

Регистрация: 08.08.10 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 20:16 Цитата: peshexod:

против безграмотно, цинично, грубо. проиграют

Вот всём тексте ни одной ссылки ни на один нормативный документ - одни эмоции. В суде они бесполезны. Я не за и не против, но разрешается такое расположение или нет - было рассмотрено всеми кем возможно. А возражать можно было на общественных слушаниях, объявления о которых трудно поймать - нужно все объявления всех региональных газет читать постоянно и внимательно.



[Исправлено: Victor Yang, 04.06.2020 - 20:36]