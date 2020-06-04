Цитата: maxsaf:

Если бы Базарбаев придушил своего убийцу коленкой - вы бы тоже полезли на баррикады в поисках национализма?

А что американец с ножом на полицейских кидался?

Случаи разные бывают, зачем сравнивать не сравнимое.

В случае с Базарбаевым, была бы допустимая самооборона, при нападение и оказание сопротивления полиции.

А ты нам тут необоснованное насилие полиции, над челом нуждающемся в помощи, пытаешься впихнуть.





[Исправлено: elektron, 04.06.2020 - 15:25]