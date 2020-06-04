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§ NG.kz
Бабушка, дача, улица, телефон...
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39010
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.06.20 - 18:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сейчас родители, рассказывая о летних каникулах детей, чаще всего произносят эти слова. Вслед за нестандартным учебным годом, от которого коронавирус откусил целую четверть очной учебы, для школьников и их семей настало такое же нестандартное лето. В середине дистанционного мая родительские чаты еще были полны надежд: классные руководители запрашивали информацию и начали составлять списки детей, которые хотели бы попасть в пришкольные лагеря. Но 28 мая выяснилось, что работа их откладывается. Кроме того, отодвигается в будущее еще несколько привычных форм организованного детского отдыха. Надолго ли, чем заполняются у ребят каникулярные дни сейчас, какие перспективы просматриваются до конца лета, выясняли корреспонденты «НГ».
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§ Козлов я
Бабушка, дача, улица, телефон...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1336
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 04.06.20 - 18:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Считается, что это тоже детская площадка, кто-то будет проводить здесь каникулы / Фото Ольги СИДОРОВОЙ




Цитата:
Он в свои 11 лет занимается рыбалкой и увлекается бушкрафтингом - экстремальными походами в лес.

А сразу по русски сказать уже не получается?

[Исправлено: Козлов я, 04.06.2020 - 18:15]
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