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Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 18:13 Сейчас родители, рассказывая о летних каникулах детей, чаще всего произносят эти слова. Вслед за нестандартным учебным годом, от которого коронавирус откусил целую четверть очной учебы, для школьников и их семей настало такое же нестандартное лето. В середине дистанционного мая родительские чаты еще были полны надежд: классные руководители запрашивали информацию и начали составлять списки детей, которые хотели бы попасть в пришкольные лагеря. Но 28 мая выяснилось, что работа их откладывается. Кроме того, отодвигается в будущее еще несколько привычных форм организованного детского отдыха. Надолго ли, чем заполняются у ребят каникулярные дни сейчас, какие перспективы просматриваются до конца лета, выясняли корреспонденты «НГ».

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