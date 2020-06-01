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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: drakon
§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19329
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.06.20 - 16:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
про это спрашивали а анкете?

Алекс, нее, не спрашивали.
Чему, я удивляюсь до сих пор... :lol: :oops:
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8469
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 01.06.20 - 20:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Чему, я удивляюсь до сих пор

Странно конечно, согласен.
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19329
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 02.06.20 - 16:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну всё. Вроде - дождался.

Зацвели по всей деревне... :lol: ;-)

[Исправлено: drakon, 02.06.2020 - 16:11]
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§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7462
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 02.06.20 - 16:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:


Тоже смотрю всё, что осталось от Чинара, да?)
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19329
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 04.06.20 - 17:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
всё, что осталось от Чинара, да?)

МО, ты что, канализационного люка - не видел?
Ах дааа. Дыры - только... :lol: :oops: :-x
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8469
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 04.06.20 - 17:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не позорил бы Германию.
Люки заросли травой.
Наверное много удобрений там скопилось,
Закажи машину для откачки.
Такая неухоженность.
Если полоть лень, полей хотя бы отработкой вокруг или дустом посыпь.
Даже в гондурасе люки обозначают знаками и в радиусе пяти метров плитка.

[Исправлено: alex_60, 04.06.2020 - 17:24]
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19329
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 04.06.20 - 17:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Люки заросли травой.

Чем тебе люк - не нравится?

Цветочки вокруг растут,
травка - зеленеет...
:lol: :oops: :-o
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§ Гога
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2582
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 04.06.20 - 18:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Даже в гондурасе люки

----Откуда такая инфа ?? Или и там успел побывать ?? :-o
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