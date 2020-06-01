alex_60 Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2) #4026





(Полноправные пользователи) Сообщений: 8469

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:17 Не позорил бы Германию.

Люки заросли травой.

Наверное много удобрений там скопилось,

Закажи машину для откачки.

Такая неухоженность.

Если полоть лень, полей хотя бы отработкой вокруг или дустом посыпь.

Даже в гондурасе люки обозначают знаками и в радиусе пяти метров плитка.



[Исправлено: alex_60, 04.06.2020 - 17:24]