Цитата: Гога:

-Ну вы посчитайте .Какие у вас цифры ?? Неужели у нас разные математики ??

на данный момент цифры верные. Но не правильно говорить что это верные результаты. Они верны только в текущий момент, и через час уже могут быть не верными. Это как выехать с Костаная в Москву, и считать не среднюю скорость от точки А до точки Б, а текущую.



[Исправлено: Сергей_я, 04.06.2020 - 15:23]