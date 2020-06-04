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§ NG.kz
Дарига Назарбаева впервые за месяц появилась на публике
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 39010
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.06.20 - 16:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дарига Назарбаева, которая в начале прошлого месяца покинула пост спикера сената, встретилась с членами конгресса молодежи страны. Это первое появление экс-спикера сената на публике почти за месяц.
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§ drakon
Re: Дарига Назарбаева впервые за месяц появилась на публике
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 19329
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 04.06.20 - 16:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я так - переживался.
Вспомнила, что ещё,
чем то руководит... :oops: ;-)
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* maxsaf
Re: Дарига Назарбаева впервые за месяц появилась на публике
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6917
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 04.06.20 - 18:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Я так - переживался. Вспомнила, что ещё, чем то руководит...

Если бы вам дали 42500 тенге, вы бы тоже деревеньку на месяц покинули и не появлялись бы в ней?)))
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§ сайлау курманов
Re: Дарига Назарбаева впервые за месяц появилась на публике
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3811
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 04.06.20 - 19:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хочу послушать сольный концерт несравненной и прекрасной дариги нурсултановны, но Гугл категорически отказывает мне
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* Сабыр
Re: Дарига Назарбаева впервые за месяц появилась на публике
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 366
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 04.06.20 - 19:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А на карантин после Лондона сажали? ;-) И надолго ли в родные пинаты?
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